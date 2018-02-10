New York borsasında son iki yılın en sert yüzdelik düşüşü

Dow Jones Sanayi Endeksi 330,44 puan (yüzde 1,38) artışla 24.190,90 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 38,55 puan (yüzde 1,49) yükselişle 2.619,55 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,33 puan (yüzde 1,44) değer kazanarak 6.874,49 puandan günü tamamladı.

HAFTALIK BAZDA KAYIP YAŞANDI

Artan enflasyonu dengelemek için ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimaliyle pazartesi ve perşembe sert düşüş gösteren endeksler, haftalık bazda ise kayıp yaşadı.

Bu hafta, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 5,2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetti.

NASDAQ 2016 ŞUBAT'TAN SONRAKİ EN YÜKSEK DÜŞÜŞÜ YAŞADI

Nasdaq Teknoloji Endeksi de haftalık bazda yüzde 5,1 düşüş gösterirken, Şubat 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşünü gösterdi.

Uzmanlar, ocak ayında rekor seviyeye yükselen endekslerin geri çekilme nedeni olarak boğa piyasasında düzeltme yaşandığını belirterek, piyasalarda volatilitenin hala yüksek olduğunu vurguluyor.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, yüzde 15,2 düşüşle 28,38 seviyesinde seyrediyor.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 0,1 artışla yüzde 2,853 seviyesinde bulunuyor