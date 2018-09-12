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New York Londra’yı tahtından etti

Yapılan bir araştırmaya göre; 'dünyanın en cazibeli finans merkezi' listesinde New York’a ilk sırada yer aldı.

İHA | 12.09.2018 - 14:02..
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 2 yıl önce ayrılma kararı almasıyla birlikte dünyanın en büyük finans şirketlerinden bazıları, uluslararası ticaret akışını korumak için farklı yollar arıyor.

DURUMUN CİDDİYETİNE VURGU YAPILDI

Londra merkezli Z/Yen reklam ve yatırım kuruluşu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararıyla birlikte Londra’daki bankaların Avrupa Ortak Pazarı’na erişimini korumak için bankaların işten çıkarmaya gidebileceği yönünde uyardı. Araştırma şirketi, New York’un dünyanın en cazibeli finans merkezi olan Londra’yı geçtiğini açıklayarak, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

New York Londra’yı tahtından etti

YENİ YOL ARAYIŞI

Londra’daki dünyanın en güçlü finans şirketlerinden bazıları, İngiltere 2019’da Avrupa Birliği’ni terk ettikten sonra mevcut sınır ötesi ticaret akışını korumak için bir yol aramaya devam ediyor.

Açıklanan raporla birlikte, dünyanın yeni en cazip finans merkezi olan New York’u Londra, Hong Kong ve Singapur takip ediyor. Araştırma raporu hazırlanırken altyapı ve yüksek kaliteli kadroya erişim gibi faktörlere bakılıyor.

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