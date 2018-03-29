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11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

ABD'li yargıç, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmelerine hükmetti.

İHA | 29.03.2018 - 14:21..
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11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

New York Eyaleti Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, 11 Eylül 2001’de Washington ve New York’a düzenlenen terörist saldırılarında Suudi Arabistan’a karşı iddiaları onayladı.

TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEKLER

Manhattan’ın bölge yargıcı, Riyad’ın milis yetkililerini destekleme duruşmasını durdurma talebini yerine getirmeyi reddetti.

Manhattan bölge yargıcı George Daniels, Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar verdi.

25 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi. Daniels'ın kararı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiyi kapsıyor.

ABD Kongresi, 2016 sonbaharında, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerine Riyad aleyhinde dava açılmasına izin veren bir yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

11 Eylül davasında davacıların baş avukatı El Kaide ile Suudi hükümeti üyeleri arasında yakın ilişkilerin olduğunu iddia ediyor.

11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

Fotoğraf: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Amerika'daki temasları kapsamında bugün Mike Bloomberg ile Starbucks'ta kahve içti

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