Dünya metropollerinin en başında bulunan kentlerden New York, yağan yoğun yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. New York metrosu yağışlar nedeniyle sel altında kalırken, istasyonu sel suları bastı.

İSTASYONLARI SU BASTI

New York'ta bulunan Manhattan bölgesinde aşırı yağmur sele döndü. New York metrosu sular altında kaldı. New York metrosu merdivenlerinden sular aktı. Yağmur suları öyle dolup taştı ki, metroların üzerinden şelle gibi su aktı.

New York metrosu şelaleye döndü VİDEO

PERONLAR SULAR ALTINDA

Akan sular sular istasyonların peronlarında da taşkınlar oluşturdu. Sel sularının doldurduğu peronlar göle döndü. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle evine gitmeye çalışan çok sayıda New Yorklu zor anlar yaşadı.