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New York metrosunda pitbull saldırısı

New York metrosunda bir yolcu, pitbullun saldırısına uğradı. Çevredekilerin de dahil olduğu, uzun süren çabalar yardımıyla yolcu kurtarıldı.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 10:32..
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New York metrosunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Daily Mail'in haberine göre; pitbull cinsi bir köpek, metroda bir yolcuya saldırdı.

New York metrosunda pitbull saldırısı

YOLCUNUN AYAĞINI ISIRDI

Oturan yolcuya saldıran köpek, yolcunun ayağını ısırdı. Pitbull, uzunca bir süre yolcunun ayağını bırakmadı.

New York metrosunda pitbull saldırısı ViDEO

New York metrosunda pitbull saldırısı

ÇEVREDEKİLER HEMEN TELEFONLARINDA SARILDI

Çevredekiler bu olayı görüntülemek için hemen telefonlarına sarıldı. Ardından da yardım etmeye başladılar. Sosyal medyada ise bu görüntüler oldukça yankı uyandırdı.

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