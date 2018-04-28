New York metrosunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Daily Mail'in haberine göre; pitbull cinsi bir köpek, metroda bir yolcuya saldırdı.

YOLCUNUN AYAĞINI ISIRDI

Oturan yolcuya saldıran köpek, yolcunun ayağını ısırdı. Pitbull, uzunca bir süre yolcunun ayağını bırakmadı.

New York metrosunda pitbull saldırısı ViDEO

ÇEVREDEKİLER HEMEN TELEFONLARINDA SARILDI

Çevredekiler bu olayı görüntülemek için hemen telefonlarına sarıldı. Ardından da yardım etmeye başladılar. Sosyal medyada ise bu görüntüler oldukça yankı uyandırdı.