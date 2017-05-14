New York metrosunu bakımsızlıktan fareler bastı

Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu, altyapı eksikliği, kirlilik, bakımsızlık ve fare sorunuyla boğuşuyor.

Yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda raylı sisteme sahip New York metrosunda hala 80 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyor. "Dünyanın en harika şehri" olarak nitelendirilen New York'ta metroyu kullananlar günlük ulaşımda zorluklar yaşıyor.

Sinyalizasyon sistemi 1930'lu yıllarda analog olarak tasarlanan ve yaklaşık 80 yıldır bilgisayar sistemine geçilemeyen New York metrosunda, rötarlar ve arızalar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

HER AY 70 BİN SEFERDE GECİKME YAŞANIYOR

Hafta içi günlük ortalama 6 milyon, hafta sonu da 6,5 milyon insanı taşıyan New York metrosunda yenileme çalışmaları için yetkilileri en çok zorlayan unsurların başında metronun 24 saat faaliyette olması gösteriliyor.

New York metrosunu işletme yetkisine sahip Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA), altyapı yenileme çalışmaları için farklı hatlarda sıkça kesinti yapıyor.

AA muhabirinin MTA verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'de New York metrosunda ayda ortalama 28 bin seferde gecikme yaşanırken, bu sayı yüzde 150 artışla geçen yıl 70 bine yükseldi.

"20 DAKİKALIK MESAFE 50 DAKİKAYA UZUYOR"

Metro seferlerindeki aksamalar ve uzun bekleyişler, New York halkından da tepki topluyor.

New York'ta iki yıldır yaşayan ve finansal analistlik yapan Denzel N. (25), "New York metrosu kesinlikle elverişli değil. Çoğu zaman (gideceğim yere) taksi tutuyorum." dedi. Metroda daha çok 4, 5 ve 6 hatlarını kullandığını kaydeden Denzel, son zamanlarda bu hatlarda çok gecikme olduğunu ve 20 dakikalık mesafenin 40 veya 50 dakikaya kadar uzadığını vurguladı.

YILDA 40 TON ÇÖP ÇIKIYOR

New York'un metro duraklarında tren raylarının arasında plastik şişe, karton, poşet, pizza kutusu ve sigara izmariti görülebiliyor. MTA verilerine göre, çöp tenekelerinden yılda ortalama 33 ton atık madde toplanırken, yaklaşık 7 ton çöp ise tren raylarının arasından çıkıyor.

Metro duraklarında bulunan yaklaşık 3 bin 500 çöp tenekesini yenileyen görevliler dışında hiçbir durakta temizlik görevlisinin olmaması dikkat çekiyor. New York belediyesi verilerine göre, yaklaşık 8,6 milyon insanın yaşadığı New York metropol bölgesinde en az 3 milyon farenin bulunduğu tahmin ediliyor.

HAT BAŞINA 20 MİLYAR DOLAR GEREK

Buna göre, toplam 25 hatta sahip New York metrosunda hat başına ortalama 15,6 kilometre raylı sistem bulunduğunu kaydeden uzmanlar, tek bir hattın altyapı yenilenmesi için yaklaşık 20 milyar dolar harcama yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.