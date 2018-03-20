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New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

Dünyanın bir numaralı moda şovlarından olan New York Moda Haftasına başörtülü kreasyonlar damgasını vurdu.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 16:24..
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Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarına ait kıyafetlerin sergilendiği New York Moda Haftası'na tesettür koleskiyonları damgasını vurdu.Sonbahar koleksiyonlarının tanıtıldığı Moda Haftası'nın bu yılki tasarımcılarından biri de Müslüman kadınlar için kıyafetler diken stilist Vivi Zubedi'ydi.

New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

New York Moda Haftasında Başörtülü Defile ViDEO

MODA HAFTASININ GÖZDESİ OLDU

Başörtü ve pardösülü mankenler, dünyanın en çok ilgi çeken moda etkinliklerinden New York Moda Haftası'nda podyumdaydı. Mankenler, Endonezyalı moda tasarımcısı Vivi Zubedi'nin koleksiyonundan seçmeler tanıttı.

New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

Vivi Zubedi, kapalı giyim tarzı ve başörtüsünün, bugünlerde birçok kadının giyim tarzının bir parçası olduğunu ve bu nedenle bu tarzın geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

TESETTÜR GİYİMİNE TALEP

Zubedi, aslında kapalı giyim tarzının tek temsilcisi değil. Bazı Amerikalı ve Avrupalı tasarımcılar da son zamanlarda Müslüman kadınların ihtiyaçlarına yanıt veren koleksiyonlar çıkardı.

New York Moda Haftasında Başörtülü Defile

Heba Calul, ”New York Moda Haftası'nda podyumlarda başörtüsünün tanıtıldığını görmek inanılmaz. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bizim gibi kadınların da temsil edilmesi ve kapalı tarzın podyumlara yansıması harika.” dedi.

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