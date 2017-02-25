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New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

Endonezyalı modacı Anniesa Hasibuan New York Moda Haftası'nda ikinci kez defile gerçekleştirdi.

25.02.2017 - 17:21
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Uluslararası moda haftasında tamamı tesettür kıyafetlerden oluşan bir koleksiyon defilesine imzasını atan Endonezyalı modacı Anniesa Hasibuan, bu defilenin tek seferlik olacağını sananlara inat bu yıl iikinci defilesiyle yine New York podyumlarındaydı.

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler(Anniesa Hasibuan)

LONDRA'DA BİR İLK

İngiltere'nin başkenti Londra'da hem de Moda Haftası sırasında ilk kez Muhafazakar Moda Haftası düzenlendi. 1986 doğumlu modacı, Sabah'a verdiği röportajında "Türkiye'nin Müslüman dünyasının içinde modayı en iyi yaşayan ve yaşatan ülkesi" olduğunu söyledi.

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

New York Moda Haftası'nda muhafazakar esintiler

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