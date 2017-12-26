New York polisinin silah kullanımında düşüş

ABD'de silah, hem sivillerin hem de polislerin rahatlıkla ulaşabildiği bir araç. Ulaşımı bu kadar rahat olan silahlar neredeyse bakkalarda, marketlerde satılacak halde. Bu durum beraberinde de silahın yaygınlığı ve polislerin silah kullanımını artırdı.

2017 yılında polislerin silah kullanımında önemli bir düşüş meydana geldi. Bu durum da önemli bir gündem maddesi haline geldi.

DAHA AZ İNSAN VURDULAR

New York polisi (NYPD), 2017 yılı boyunca 23 kişiyi vurarak, kayıtlar tutulmaya başlandığından bu yana en düşük ateşli silah kullanımını kaydetti.





Kasım ayının sonuna gelindiğinde NYPD 18 kişiyi vururken, bu rakam Aralık ayında 23'e yükseldi. Vurulanlardan 9'unun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis geçen yıl 37 kişinin silah ile öldürüldüğünü açıklarken, 2005'te 59 kişiyi, 1996 yılında ise 147 kişiyi vurdu açıklandı.

ŞOK CİHAZI SİLAHIN YERİNİ ALIYOR

Polisler her ne kadar silah kullanımında azalmaya gittiyse de bu durum beraberinde elektroşok cihazı kullanmanın önünün açılmasını sağladı.

Polis tarafından az sayıda kişi vurulduysa da, polis şiddeti yine bitmek bilmedi. Elektroşok cihazlarına sarılarak zanlıları etkisiz hale getirmeye çalışan polisler geçen yıl içerisinde tam 2372 kez elektroşok ile müdahale gerçekleştirdi.





ÜÇTE BİRİ ORANINDA ARTIŞ

Polis tarafından vurulan, öldürülen insan sayısı ve ateşli silah kullanımı oranının düşmesiyle eş zamanlı olarak, şok cihazı kullanımında çarpıcı artış dikkat çekiyor.

Polisler elektroşoku yaralayıcı, etkisiz hale getirici unsur olarak kullansa da gerçekte bu silahın kullanımı ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. 2372 vaka bu yıl tespit edilirken, geçen yıl bu oran 1881'de kalmıştı.

NYPD, ABD'DEKİ EN BÜYÜK POLİS GÜCÜNE SAHİP

NYPD, 34.000 tam zamanlı polis memuruyla ABD'deki en büyük polis gücüne sahip.

New York'ta yaşanan düşüş, basını heyecanlandırsa da, polisin ateşli silah kullanım oranının daha yüksek olduğu ABD'nin diğer bölgelerinde henüz bir değişim söz konusu değil. New York polisinin 37 kişiyi vurduğu 2016 yılında Los Angeles polisi 42 kişiyi, Chicago polisi ise 65 kişiyi vurmuştu.

New York polisinin silah kullanımında düşüş GALERİ