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New York saldırganı: Polisin vurmasını bekledim

Kullandığı arabayı Times Meydanı'ndaki yayaların üzerine süren Richard Rojas'ın uyuşturucunun etkisinde olduğu anlaşıldı.

19.05.2017 - 11:34
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Perşembe günü New York'un en ünlü meydanlarından biri olan ve dünyadan milyonlarca turistin ziyaret ettiği meydanda bir otomobil yayaların arasına dalmış 1 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralanmıştı.

New York saldırganı: Polisin vurmasını bekledim

PCP TÜRÜ UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİ

Olayın hemen ardından polis tarafından yakalanan 26 yaşındaki Richard Rojas'ın PCP türü bir uyuşturucunun etkisinde olduğu açıklandı.

New York saldırganı: Polisin vurmasını bekledim

"POLİSİN VURMASINI BEKLEDİM"

Zanlının polise verdiği ilk ifadede, olayı kendisine 'Tanrı'nın yaptırdığını'  ve orada bulunan herkesi öldürmek istediğini söyledi. Psikolojik problemleri olduğunu ve olay sırasında polisin kendisini vurmasını beklediğini söyledi.

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