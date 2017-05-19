New York saldırganı: Polisin vurmasını bekledim

Perşembe günü New York'un en ünlü meydanlarından biri olan ve dünyadan milyonlarca turistin ziyaret ettiği meydanda bir otomobil yayaların arasına dalmış 1 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralanmıştı.

PCP TÜRÜ UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİ

Olayın hemen ardından polis tarafından yakalanan 26 yaşındaki Richard Rojas'ın PCP türü bir uyuşturucunun etkisinde olduğu açıklandı.

"POLİSİN VURMASINI BEKLEDİM"

Zanlının polise verdiği ilk ifadede, olayı kendisine 'Tanrı'nın yaptırdığını' ve orada bulunan herkesi öldürmek istediğini söyledi. Psikolojik problemleri olduğunu ve olay sırasında polisin kendisini vurmasını beklediğini söyledi.