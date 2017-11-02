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New York saldırganından DEAŞ bayraklı istek

New York saldırganı Saipov, sorgusu esnasında hastanedeki odasına DEAŞ bayrağı asılmasını istedi.

02.11.2017 - 10:39
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Dün New York'da gerçekleştirilen DEAŞ saldırısına ilişkin detaylar netleşiyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırının ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Saipov, hastanede saldırıyla ilgili ifadesinde ilginç bir talepte bulundu.

New York saldırganından DEAŞ bayraklı istek

ODAYA DEAŞ BAYRAĞI İSTEDİ

Saipov, hastanede saldırıyla ilgili ilk ifadesinden önce, tutuklu ve yatakta bulunduğu hastane odasına DEAŞ bayrağı asılmasını istedi. Talebin kabul edilip edilmemesine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken, teröristin saldırı ile ilgili açıkladığı bilgilerde saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere "maksimum zararı vermek" için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlattı.

New York saldırganından DEAŞ bayraklı istek

BAĞDADİ'DEN ETKİLENEREK EYLEME KARAR VERDİ

DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, "ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu" videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da IŞİD bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.

New York saldırganından DEAŞ bayraklı istek

TRUMP: İDAM CEZASI ALMALI

DEAŞ bayraklı talebe ABD Başkanı Donald Trump tepkisiz kalmadı. ilk etapta saldırganın Guantanamo esir kampına gönderilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump, bayrak talebi sonrası fikir değiştirdi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "New York teröristi, hastane odasına IŞİD bayrağı asılmasını istediğine göre mutlu. 8 kişiyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı. İDAM CEZASI ALMALI." dedi.

New York saldırganından DEAŞ bayraklı istek

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