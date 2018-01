New York seyahat fuarına Türkiye damgası

ABD'nin kültür başkenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"a bu sene Türkiye damga vurdu.

ANA SPONSOR THY

Bu yıl 15'incisi gerçekleşen ve yaklaşık 150 ülkenin katılımıyla New York'taki Javits Center'da dün açılan fuarın ana sponsoru (presenting sponsor) Türk Hava Yolları (THY) olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara "silver sponsor" olarak katılım sağladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI CENK ÖCAL'DAN

Fuarın açılış konuşması yapan THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, THY'nin amacının kıtalar arasında köprü oluşturmak ve ülkelerle toplumları birleştirmek olduğunu belirterek, geçen sene 68,6 milyon yolcu taşıyarak beklentileri aşan THY'nin bu yıl da 74 milyon yolcu taşımasının öngörüldüğünü bildirdi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖNEMİ

Öcal, Türkiye'nin sancaktar havayolu şirketi olan THY'nin Türkiye kültürünü ve misafirperverliğini küresel olarak en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

THY New York Genel Müdürü, havacılık sektöründe inovasyon ve müşteri memnuniyetinin önemli olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.

PAZAR GÜNÜNE KADAR AÇIK

"The New York Times Travel Show" seyahat fuarı, pazar gününe kadar açık olacak.