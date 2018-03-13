New York sokaklarındaki Afrin yalanı

Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verildiği şeklindeki yalan haberlere bir yenisi daha eklendi.
'AFRİN'DE SİVİLLER TEHLİKEDE' YALANI SOKAKLARDA
Terör örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için reklam kamyonuyla Halepli çocukların görsellerini, "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.
GÖRSELLER HALEP'TEKİ ÇOCUKLARA AİT
Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.
Billboard'un sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.