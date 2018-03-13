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New York sokaklarındaki Afrin yalanı

ABD'nin New York şehrinde dün, kamyonlar üzerine asılan görsellerle TSK'nın Afrin'deki çocuklara zarar verdiği yalanı yayılmaya çalışıldı.

AA | 13.03.2018 - 12:03..
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Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verildiği şeklindeki yalan haberlere bir yenisi daha eklendi.

New York sokaklarındaki Afrin yalanı

'AFRİN'DE SİVİLLER TEHLİKEDE' YALANI SOKAKLARDA

Terör örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için reklam kamyonuyla Halepli çocukların görsellerini, "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.

New York sokaklarındaki Afrin yalanı

GÖRSELLER HALEP'TEKİ ÇOCUKLARA AİT

Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.

Billboard'un sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.

New York sokaklarındaki Afrin yalanı



New York sokaklarındaki Afrin yalanı



New York sokaklarındaki Afrin yalanı

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