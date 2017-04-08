New York Times gazetesi Türkçe tweet attı

Twitter hesabı üzerinden Avrupa'daki Türklere seslenen New York Times gazetesi "Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan bir Türk müsünüz? Bize referanduma dair görüşlerinizi iletin" mesajını paylaştı.

ERDOĞAN, "TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR" DEMİŞTİ

Gazetenin bu paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İsviçre'deki Bild gazetesinin Türkçe manşetiyle ilgili yaptığı yorumu hatırlattı. Erdoğan "İsviçre gazetesinin attığı başlık çok manidar. Ama seviniyorum. Mutluyum. Niye? Çünkü İsviçre'nin bu gazeteleri de Türkçe'yi öğreniyor. 'Erdoğan'ın diktatörlüğüne Hayır oyu kullanın' diyor. Doğru söylüyor. Diktatörlüğüm yok ki. Bu ne demektir? Tersinden okursanız bu Evet demektir." demişti.

New York Times'ın Türkçe tweeti: