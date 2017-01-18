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New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

Ünlü ABD gazetesi New York Times'ın muhabiri Rod Nordland'a, Türkiye’ye giriş izin verilmedi.

18.01.2017 - 09:29
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New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

rod nordland

Dün Atatürk Havalimanı’na inen Rod Nordland, 'Ulusal Güvenlik' nedeniyle sınır görevlileri tarafından kabul edilmeyip İngiltere'nin başkenti Londra’ya geri gönderildi.

Gazetenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı David McCraw de ilk kez bir New York Times muhabirinin Türkiye'ye girişine izin verilmediğini ifade etti.

PKK'YA İLİŞKİN MAKALELER YAZDI

PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ve kasım ile aralık ayında yazdığı PKK'ya ilişkin makalelerin girişine engel olabileceği belirtildi.

New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

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