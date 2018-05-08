taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,2946
EURO
5,0940
ALTIN
180,57
PETR
73,8200

New York Times: Trump, nükleer anlaşmadan çekilecek

New York Times'a göre: Trump, Macron'la görüştü ve İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 18:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

werwe

New York Times'a göre: Trump, Macron'la görüştü ve İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

NYT: TRUMP ÇEKİLECEK

New York Times gazetesinin iddiasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaparak, görüşmede kararını olumsuz yönde açıklamayı planladığını belirtti.

İRAN'IN TAVRI NET: MÜZAKERE YOK

Nükleer anlaşmanın diğer tarfındaki muhattap olan İran'da kararı kesinikle müzakere etmeyecekleri yönünde bir açıklama yapmıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söylerken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.

Kararın kesinliğine ilişkin henüz bir netlik bulunmazken ABD Başkanı Trump son kararını TSİ 21:00'da açıklayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya'da Başbakanlık koltuğu yeniden Medvedev'in
Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından Medvedev'de parlamentoda yapılan seçimde oy birliği ile Başbakan seçildi.
İsrail, Kudüs'te meydanın ismini Trump yaptı
İşgal altında tuttuğu tarihi kent Kudüs'e ABD büyükelçilik tabelalarını asan İsrail, bugün de büyükelçiliğin yanındaki meydanın adını Donald Trump Meydanı olarak değiştirdi.
Oxfordluların partilerine yasak geldi
Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nde artık çılgın partiler yapılamayacak.
Roma’nın merkezinde otobüs alev aldı
Roma’nın merkezinde bir otobüs alev alarak patladı. Mahalli ulaştırma kuruluşu ATAC yetkilisi, sürücü ve yolcuların, otobüs tam tutuşmadan önce kurtulduklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

181
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

482
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

79
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

200
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

127
ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM