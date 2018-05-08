New York Times: Trump, nükleer anlaşmadan çekilecek

New York Times'a göre: Trump, Macron'la görüştü ve İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

NYT: TRUMP ÇEKİLECEK

New York Times gazetesinin iddiasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaparak, görüşmede kararını olumsuz yönde açıklamayı planladığını belirtti.

İRAN'IN TAVRI NET: MÜZAKERE YOK

Nükleer anlaşmanın diğer tarfındaki muhattap olan İran'da kararı kesinikle müzakere etmeyecekleri yönünde bir açıklama yapmıştı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söylerken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.

Kararın kesinliğine ilişkin henüz bir netlik bulunmazken ABD Başkanı Trump son kararını TSİ 21:00'da açıklayacak