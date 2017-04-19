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New York Times: Trump'ın Erdoğan'ı araması yanlıştı

ABD'de yayın yapan gazete, Donald Trump'ın referandumdan sonra Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesinin yanlış olduğunu yazdı.

19.04.2017 - 09:56
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), anayasa değişiklikleriyle ilgili Pazar günkü referandum hakkında "Türkiye'de demokrasi kaybetti" başlıklı bir başyazı yayımladı.

"EN İYİ ŞEY YÜZDE 48 HAYIR ÇIKMASI"

Yazının girişinde, "Türkiye'deki referandum ile ilgili söylenebilecek en iyi şey, oy verenlerin yüzde 48,7'sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik yönetimini güçlendirmek adına attığı en aşırı adıma karşı çıkmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Gazete, tüm bunlara rağmen Erdoğan'ın elde ettiği bu zaferin Türkiye'yi "değişken ve kindar bir adamın" ellerine bıraktığını belirtti.

TRUMP'IN ERDOĞAN'I ARAMASI YANLIŞTI

"NATO ülkeleri, Erdoğan'ın otokratik eğilimlerini kontrol altına almak için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Türkiye'de demokrasi savunucularına da cesaret vermelidir." ifalelerinin kullanıldığı yazıda Turmp'ın tebrik telefonu ilgili de bir eleştiri yer aldı;

"Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Pazartesi günü Erdoğan'ı telefonla kutladığını açıkladı. Bu, şok edici derecede yanlış bir karşılık oldu.

Nihayetinde, Türkiye'de demokrasi yeniden canlanacak olursa bu, Erdoğan'ın dayattığı otoriter sistemi kabullenmek istemeyen milyonlarca Türkün sayesinde olacak. Haklarını ve özgürlüklerini geri almanın bir yolunu bulacaklar."

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