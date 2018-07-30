New York Times'tan Trump'a uyarı

New York Times gazetesinin yayıncısı olan Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını iletti. Trump'ın kullandığı dile yakınan Sulzberg ayrıca bu dilin medyaya karşı şiddeti teşvik edebileceğini ekledi.

"TEHDİTLER YÜZÜNDEN SİLAHLI KORUMA TUTTUK"

Sulzberg, "Başkan'ı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım. Söylemleri yüzünden çok sayıda tehdit aldığımızı, silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını söyledi." ifadelerini kullandı.

"HALK DÜŞMANI"

Trump, Beyaz Saray'da Sulzberg'i ağırlayıp yaptıkları görüşmeden sonra Twitter'dan önce "çok güzel bir görüşmeydi" ardından da yalan haberleri "halk düşmanı" olarak nitelemişti.

"HİÇ VATANSEVER DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, yalan haberlerin bir hayli insanın hayatını riske attığını söyleyerek, "Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür." dedi.