New York toplu taşıma tarihi festivalle tanıtıldı

New York 25. Otobüs Festivali, kentin önemli turistik mekanlarından Brooklyn Köprüsü Parkı'nda düzenlendi. Festival kapsamında kentin 80 yıllık toplu taşımasında kullanılan otobüsler görücüye çıktı.
Yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivale özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu. Aileler, otobüslerin hem içini hem dışını inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.
Otobüslerin içindeki reklam afişleri de araçların hizmet verdiği yıllara uygun tasarlandı.
Ayrıca New York'taki otobüs ve metro hatlarının işletmecisi Metropolitan Transportation Authority'nin (MTA) açtığı stantlarda otobüslerin oyuncakları satışa sunuldu.
Festivale katılanlar, otobüs şoförleri ile tanışma imkanı buldu.
Festival akşam sona erdi.