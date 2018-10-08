New York toplu taşıma tarihi festivalle tanıtıldı

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Başkan Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

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1 MHP'de seçim öncesi adaylara güvenlik soruşturması MHP, FETÖ'cülerin partiye sızmasına engel olmak için belediye başkanı ve meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek.

2 Interpol'ün kayıp başkanı bulundu Günlerdir kayıp olan Interpol Başkanı bulundu. Ming Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle Pekin'de gözaltına alındığı belirtildi.

3 Özge Ulusoy sevgilisinden ayrıldı Manken Özge Ulusoy'un İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile aşkı kısa sürdü.

4 HDP'li vekilin din hanesine yanlışlıkla İslam yazıldı Değişim için bizzat başvuru yapacağını belirten HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, sürecin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

5 Atak helikopterinin daha iyisi yolda Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yeni bir taarruz helikopterinin geliştirildiğini açıkladı.

6 Kocaeli'de 2 ayrı kaza: 6 yaralı Kartepe ve İzmit ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.