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New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları terör eylemlerine rağmen devam etti. Saldırının gerçekleştiği alana yakın bir bölgede geçit töreni vardı.

01.11.2017 - 09:59
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ABD’nin New York kentinde 44. Geleneksel Cadılar Bayramı geçidi düzenlendi. Salı günü öğleden sonra yaşanan ve 8 kişinin ölümü, en az 12 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırısından birkaç saat sonra, Manhattan’da Spring Sokak ile 6. Cadde’nin kesiştiği köşede başlayan geleneksel Cadılar Bayramı’na, birbirinden ilginç maskeleri, makyajları, kostümleri ve renkli dansları ile binlerce kişi katıldı.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

DÜNYANIN EN BÜYÜK CADILAR BAYRAMI KUTLAMASI

Cadılar Bayramı geçidini, yüz binlerce kişi kaldırımlarda, bir milyonu aşkın kişi de televizyonlarda canlı izledi. Dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı Cadılar Bayramı olarak kutlanan, New York Karnavalı olarak da adlandırılan geçide bir milyona yakın katılım olduğu, iki milyonu aşkın kişinin de renkli kutlamayı televizyonlardan canlı izledikleri belirtildi.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

Cadılar Bayramı’nda, çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra, gerçek karakterlerden de esinlenen katılımcılar, renkli görüntüler yarattı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

New York’ta, 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov’un bir araçlar yayaların ve bisiklet sürücülerinin üzerine dalarak sekiz kişinin ölümüne, 12’yi aşkın kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısından birkaç saat sonra düzenlenen Cadılar Bayramı’nda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

Manhattan’ın 6. Caddesine çıkan her sokak polis araçları ile kapatılırken, ağır silahlı polisler de yürüyüş sırasında tetikte bekledi. Atlı polisler ve K Dokuz köpeklerinin de eşlik ettiği Cadılar Bayramı yürüyüşü olaysız sona erdi.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio ile New York Valisi Andrew Cumo, terörün New Yorkluları gündelik yaşamlarından alıkoymayı amaçladığını, New Yorkluların ise buna izin vermeyeceklerini söyledi.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

NEW YORK'DA TERÖR SALDIRISI

Kiralık araçla yayaların ve bisiklet sürücülerinin arasına dalan ve New York’u kana bulayan Özbek asıllı saldırgan, aracıyla masum insanlara çarptıktan sonra, iki elinde de bulunan ve sonradan kuru sıkı oldukları belirlenen silahlarla aracından atladıktan sonra polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

New York'da terörün gölgesinde Cadılar Bayramı

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