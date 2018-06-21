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New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD'nin en büyük kenti New York'ta toplanan binlerce kişi, Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti

AA | 21.06.2018 - 08:45..
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ABD'nin en büyük kenti New York'ta Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Donald Trump yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

New York'un sembol mekanlarından Bryant Park'ta toplanan binlerce kişi, buradan Birleşmiş Milletlere (BM) kadar yürüdü.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

BM ÖNÜNDE PROTESTO

Ellerinde "Göçmen çocukları koruyun", "Mülteciler hoş geldiniz", "Çocuklar yasa dışı değildir" ve "Aileleri bir arada tutun" gibi pankartlar taşıyan ve göçmenler lehine sloganlar atan farklı din ve etnik kökene mensup göstericiler, caddeler boyunca uzun kuyruklar oluşturarak BM binasının önüne geldi.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

Trump yönetiminin, ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmen ailelerin çocuklarını ayıran politikasını eleştiren göstericiler, göçmen çocukların hedef alınmasına şiddetle karşı çıktı.

Gösteri, BM binası önünde olaysız şekilde sona erdi.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

TRUMP'TAN GERİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, yasa dışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongreye çağrıda bulunmuştu.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

Ülke genelinde ve hatta uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açan uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının perşembe günü oylamaya sunulacağını kaydetmişti.

New Yorklular göçmen ve mülteciler için yürüdü

TARTIŞMALI GÖÇMEN YASASI

Beyaz Saray'da önceki gün düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıklamıştı. Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.

Trump ise ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda, "ABD, bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuşmuştu.

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