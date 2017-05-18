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New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç yayalara çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

18.05.2017 - 19:16
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New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

1 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

New York'ta bulunan Times Meydanı'nda bir aracın yayaların üzerine sürmesi üzerine 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. New York polisi olayın ardından bölgeyi kapattı.

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

ARACI SÜREN GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, aracı süren kişi gözaltına alındı.

NEW YORK POLİSİ: OLAY TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Öte yandan CBS televizyon kanalı New York polisinden ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, olayın terör saldırısı değil kaza olduğunu duyurdu.

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

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