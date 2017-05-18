New York'ta bir araç yayaların arasına girdi

1 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
New York'ta bulunan Times Meydanı'nda bir aracın yayaların üzerine sürmesi üzerine 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. New York polisi olayın ardından bölgeyi kapattı.
ARACI SÜREN GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, aracı süren kişi gözaltına alındı.
NEW YORK POLİSİ: OLAY TERÖR SALDIRISI DEĞİL
Öte yandan CBS televizyon kanalı New York polisinden ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, olayın terör saldırısı değil kaza olduğunu duyurdu.