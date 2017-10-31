New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Manhattan'da silah sesleri duyulması üzerine harekete geçildiği ve olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD medyasında yer alan haberlerde ise bir sürücünün aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdükten sonra aracından ateş açtığı ve 6 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu belirtildi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.

Yetkililere göre olay bir terör saldırısı olarak yorumlandı.

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