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New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

ABD'nin New York-Manhattan bölgesinde bir araç yayaların arasına dalarken, Tribeca bölgesinde de insanlara ateş açıldı.

31.10.2017 - 22:49
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New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada Manhattan'da silah sesleri duyulması üzerine harekete geçildiği ve olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD medyasında yer alan haberlerde ise bir sürücünün aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdükten sonra aracından ateş açtığı ve 6 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu belirtildi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.

Yetkililere göre olay bir terör saldırısı olarak yorumlandı.

New York'ta bir araç yayaların arasına daldı VİDEO

New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

New York'ta bir araç yayaların arasına daldı

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