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New York’ta düğün limuzini kaza yaptı: 20 ölü

ABD’nin New York eyaletinde düğün limuzini ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 08.10.2018 - 09:32..
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New York Eyalet Polisi, Schoharie ilçesinde bir minibüs ile düğün limuzinin birbirine çaptığını duyurdu.

New York’ta düğün limuzini kaza yaptı: 20 ölü

New York’ta düğün limuzini kaza yaptı ViDEO

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis yetkilileri kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken ölenlerden 18’inin limuzinin içinde olduğunu bildirdi. Kazanın ardından çevredekiler yardım ederken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan ambulanslarla yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazanın görgü tanıklarından birisi limuzinin yokuş aşağı saatte 100 kilometre hızdan daha hızlı gittiğini iddia ederken, diğer görgü tanıkları kazanın “korkunç” olduğunu söyleyerek açıklama yapmak istemediklerini ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini henüz tespit edemediklerini bildirdi.

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