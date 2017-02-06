New York'ta esnaf kepenk kapattı

ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etti.
NEW YORK'TA KEPENKLER İNDİ
New York'un çeşitli bölgelerinde dükkanları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, 1 gün boyunca kepenklerini kapattı.
Brooklyn Belediye Başkanlığı, Yemenli bakkalların eylemine destek vererek New York'ta iş yeri olan yaklaşık 6 bin Yemen asıllı ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.