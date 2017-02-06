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New York'ta esnaf kepenk kapattı

New York'taki Yemenli bakkallar, Trump'ı protesto etmek için kepenk kapatma eylemi yaptı.

06.02.2017 - 15:39
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New York'ta esnaf kepenk kapattı

ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etti.

NEW YORK'TA KEPENKLER İNDİ

New York'un çeşitli bölgelerinde dükkanları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, 1 gün boyunca kepenklerini kapattı.

New York'ta esnaf kepenk kapattı

Brooklyn Belediye Başkanlığı, Yemenli bakkalların eylemine destek vererek New York'ta iş yeri olan yaklaşık 6 bin Yemen asıllı ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

New York'ta esnaf kepenk kapattı

New York'ta esnaf kepenk kapattı

New York'ta esnaf kepenk kapattı

New York'ta esnaf kepenk kapattı

New York'ta esnaf kepenk kapattı

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