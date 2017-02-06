New York'ta esnaf kepenk kapattı

CNN'in FETÖ'cü hainle röportaj yaparak TSK'yı güçsüz gösterme çabasına karşın dünyanın en iyi orduları sıralamasında 2 sıra yükseldik.

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New York'taki Yemenli bakkallar, Trump'ı protesto etmek için kepenk kapatma eylemi yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin referandum sloganını açıkladı: Yeni Türkiye için evet

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Michigan'ın en pahalı evi 40 milyon dolar

40 milyon dolara mal olan bu 314 dönümlük göl evi, Michigan'da piyasaya çıkacak en pahalı konut mülkü olarak belirlendi...