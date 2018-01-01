taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7899
EURO
4,5474
ALTIN
158,81
PETR
66,6000

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

ABD'deki yılbaşı kutlamalarının merkezi olan New York'taki Times Square Meydanı’nda, yeni yıl kutlamaları için geniş çapta güvenlik önlemi alındı.

İHA | 01.01.2018 - 10:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yeni yılın en coşkulu kutlanılması beklenen yerlerden biri de ABD'nin New York kentiydi. Ancak alınan yoğun güvenlik önlemleri eğlenceyi böldü.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri - GALERİ

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

New York polisi kutlamaların yapılacağı Times Meydanına girişine yoğun güvenlik önlemleri altında izin veriyor. New York polisi günler öncesinden bu yılki kutlamalar için ekstra güvenlik önlemleri aldı.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

Bombalı araçla yapılabilecek saldırıları önlemek amaçlı güvenlik yetkilileri, Times meydanına çıkan yollara kum dolu onlarca kamyon, beton bloklar ve polis araçları yerleştirdi. Sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

YOLLAR KAPATILDI

Yılbaşı kutlamalarına saatler kala, güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi. Özel ekiplerin hazırda beklediği meydan, bariyerlerle tamamen kapatıldı. Meydanın giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolleri yapan polisler sınırlı sayıda kişinin meydana girişine izin verdi.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

Ayrıca acil durumlar için çeşitli önlemler alan New York polisi, kalabalığın tahliyesini kolaylaştırmak adına bölgedeki kalabalığa küme şeklini verdi. Çok sayıda kümdeden oluşan Times meydanındaki kalabalık havadan görüntülendi.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

OTOPARKLAR MÜHÜRLENDİ

New York'ta araçlı bir saldırıya karşı da günler öncesinden hazırlıklar yapıldı.

Times Square Meydanı ve çevresindeki 125 otopark garajının hepsinin Pazar günü sabah saat 11:00’den itibaren tamamen boşaltılıp mühürlendiği ve hiç kimsenin otoparklara girişine müsaade edilmediği belirtildi.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

ABD'DE SALDIRI KORKUSU

ABD’nin New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde üç ölümcül terör saldırısının ardından yeni yıl kutlamaları öncesinde görülmemiş güvenlik önlemlerin alınmasına neden oldu.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

New York Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yılbaşı etkinlikleri planlamasına ilişkin, keskin nişancılar için eğitimli gözlem ekiplerinin kurulacağını, patlayıcı tespiti için köpek sayısını arttıracağını ve bölgede daha fazla polisin görev alacağını duyurmuştu.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri

İlginizi Çekebilir
İran'da iki kişi daha hayatını kaybetti
İran'da Perşembe gününden beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı dün gece itibariyle 4'e yükseldi.
İngiltere eski Polis Federasyonu Başkanı'ndan itiraf
Ağustos ayında istifa eden ve bugün itibariyle görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu masonların engellediğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı'ndan bir haftalık terör bilançosu
İçişleri Bakanlığı 25 Aralık 1 Ocak tarihi arasında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Almanya'da terör alarmı
Almanya yeni yıla büyük kutlamalarla birlikte girdi. Kutlamalara kadar diken üstünde duran Almanya'da polisler başkent Berlin'i ablukada tuttu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

102
Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu evleniyor

24
İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

103
Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

72
İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

İranlılar yeni yıl kutlamasında da Van'dan vazgeçmedi

31
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

27
Beyaz Saray'dan İran açıklaması

Beyaz Saray'dan İran açıklaması

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM