Yeni yılın en coşkulu kutlanılması beklenen yerlerden biri de ABD'nin New York kentiydi. Ancak alınan yoğun güvenlik önlemleri eğlenceyi böldü.

New York’ta geniş güvenlik önlemleri - GALERİ

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

New York polisi kutlamaların yapılacağı Times Meydanına girişine yoğun güvenlik önlemleri altında izin veriyor. New York polisi günler öncesinden bu yılki kutlamalar için ekstra güvenlik önlemleri aldı.

Bombalı araçla yapılabilecek saldırıları önlemek amaçlı güvenlik yetkilileri, Times meydanına çıkan yollara kum dolu onlarca kamyon, beton bloklar ve polis araçları yerleştirdi. Sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

YOLLAR KAPATILDI

Yılbaşı kutlamalarına saatler kala, güvenlik önlemleri en üst düzeye çekildi. Özel ekiplerin hazırda beklediği meydan, bariyerlerle tamamen kapatıldı. Meydanın giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolleri yapan polisler sınırlı sayıda kişinin meydana girişine izin verdi.

Ayrıca acil durumlar için çeşitli önlemler alan New York polisi, kalabalığın tahliyesini kolaylaştırmak adına bölgedeki kalabalığa küme şeklini verdi. Çok sayıda kümdeden oluşan Times meydanındaki kalabalık havadan görüntülendi.

OTOPARKLAR MÜHÜRLENDİ

New York'ta araçlı bir saldırıya karşı da günler öncesinden hazırlıklar yapıldı.

Times Square Meydanı ve çevresindeki 125 otopark garajının hepsinin Pazar günü sabah saat 11:00’den itibaren tamamen boşaltılıp mühürlendiği ve hiç kimsenin otoparklara girişine müsaade edilmediği belirtildi.

ABD'DE SALDIRI KORKUSU

ABD’nin New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde üç ölümcül terör saldırısının ardından yeni yıl kutlamaları öncesinde görülmemiş güvenlik önlemlerin alınmasına neden oldu.

New York Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yılbaşı etkinlikleri planlamasına ilişkin, keskin nişancılar için eğitimli gözlem ekiplerinin kurulacağını, patlayıcı tespiti için köpek sayısını arttıracağını ve bölgede daha fazla polisin görev alacağını duyurmuştu.