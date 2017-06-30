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New York'ta hastanede silahlı saldırı

ABD'nin New York kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucu yaralananlar olduğu belirtiliyor.

30.06.2017 - 22:48
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New York'ta hastanede silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

SALDIRGANA OPERASYON

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.

New York'ta hastanede silahlı saldırı

YARALILAR ARASINDA DOKTORLAR DA VAR

ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu. Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

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