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New York'ta İsrail protestosu sürüyor

ABD'nin New York eyaletinde İsrail'in 60'dan fazla Filistinliyi öldürülmesi ile ilgili gösteriler devam ediyor.

DHA | 19.05.2018 - 09:06..
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İsrail'in Filistin topraklarını işgali, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu sırada çıkan olaylarda İsrail'in 60'tan fazla Filistinlinin öldürmesi New York Times Meydanı'nda protesto edildi. Protestoculara, Filistin bayrağı taşıyan Ortodoks Museviler de destek verdi.

New York'ta İsrail protestosu sürüyor

PROTESTOCULAR SLOGANLAR ATTI

Ellerinde Filistin bayrakları, İsrail karşıtı sloganlar yazılı dövizler ile Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, 'Kudüs Filistin'in başkentidir', 'Filistin'i Siyonist işgalinden kurtarın', 'Özgür Filistin' sloganları attı.

New York'ta İsrail protestosu sürüyor

SÖZLÜ SATAŞMALAR YAŞANDI

Protestocular ile karşı kaldırımında ellerinde bayraklarla İsrail'e destek veren küçük bir grup arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Protestocular daha sonra Times Meydanı'ndan, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu 2. cadde ve 42. sokağa yürüdü.

New York'ta İsrail protestosu sürüyor

EL İŞARETİNE PROTESTO

Bu sırada da protestoculara, el işareti yapan bir kişi ile yürüyenler arasında hafif çapta itiş kakış yaşandı. DHA'ya konuşan protestocular, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten mutluluk duyduklarını, İsrail işgalinin ve uyguladığı devlet terörünün sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

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