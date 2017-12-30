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New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

ABD’nin New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde üç ölümcül terör saldırısının ardından yeni yıl kutlamaları öncesinde görülmemiş güvenlik önlemleri alındı.

İHA | 30.12.2017 - 09:26..
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New York Polisi, Times Square Meydanı’nda yapılması planlanan geleneksel yeni yıl kutlamaları için her zamankinden daha büyük güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

SIKI DENETİM

New York Emniyet Müdürlüğü, keskin nişancılar için eğitimli gözlem ekiplerinin kurulacağını, patlayıcı tespiti için köpek sayısını arttıracağını ve bölgede daha fazla polisin görev alacağını duyurdu.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

BETON BLOKLAR, KUM DOLU ÇÖP KAMYONLARI

Time Square meydanına çıkan yol, cadde ve sokakların giriş çıkışlarının, hem araç hem de yaya trafiğine beton bloklar, kum dolu çöp kamyonları ile kapatılacağını açıklandı.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

TÜM BİNALARA KESKİN NİŞANCI

Yetkililer, çevredeki, tüm binalara keskin nişancıların yerleştirileceğini, alana girişlerde sıkı denetim yapılacağını, metal dedektörlerin yanı sıra, bu yıl iz bırakan patlayıcı üzerinde başarılı olmuş özel eğitilmiş "buhar uyanışı" köpeklerin de üst düzeyde kullanılacağını açıkladı.

Demokrat partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yılbaşı gecesi insanların güvenini sağlayacaklarını söyleyerek, “New Yorklular her zamanki gibi kesinlikle güvende olacak." dedi.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Alınan önlemlerin 1907 yılından bu yana dünya çapında televizyonlarda yayınlanan bir yılbaşı kutlamasına yönelik büyük güvenlik önlemi olacağı belirtildi.

BİNİN ÜZERİNDE GÜVENLİK KAMERASI

New York Polis Merkezi Terörle Mücadele Direktörü James Waters, yeni yıl kutlamaları için Times Meydanı’nda ve çevresinde binin üzerinde güvenlik kamerasının yer alacağı, ağır silahlar, bomba ekibi personeli, radyolojik tespit ekipleri ve teknoloji ile donatılmış bir güvenlik oluşturduklarını açıkladı.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

OTOPARK GARAJLARI MÜHÜRLENECEK

New York Emniyet Müdürü James P. O’Neill ise, yılbaşı gecesi New York’ta kaç bin polisin çalışacağı ile ilgili ayrıntı vermedi. O’Neill, Times Square Meydanı ve çevresindeki 125 otopark garajının hepsinin pazar günü sabah saat 11:00’den sonra tamamen boşaltılıp mühürleneceğini ve hiç kimsenin otoparklara girişine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

OTELLER KONTROL ALTINDA TUTULACAK

Ekim ayında Las Vegas’ta meydana gelen saldırı tipini önlemek amacıyla bölgedeki yüksek katlı otellerin tamamının kontrol altında tutulacağını ve otel güvenliği ile ilgili her türlü tedbirleri alacaklarını aktardı.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan, ABD genelinde, özellikle büyük metropol kentlerde de olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığı açıklandı. Yılbaşı gecesi vatandaşların daha huzurlu ve güvende yeni yıla girmeleri için ABD polisinin alarmda olduğu, gece gündüz hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

New York’ta olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

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