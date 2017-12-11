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New York'ta otobüs terminalinde patlama

New York Manhattan'da otobüs terminalinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 15:56..
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New York polisi, Manhattan'da otobüs terminalinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlamanın gerçekleştiğini duyurdu.

New York'ta otobüs terminalinde patlama

REUTERS/Edward Tobin

MANHATTAN'DA PATLAMA ALARMI

Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri giderken, güvenlik önlemi için bölgedeki metro istasyonu boşaltıldı. New York Polis Departmanı'ndan konuya ilişkin uyarı bildirisi yayınlandı.

New York'ta otobüs terminalinde patlamaREUTERS/Edward Tobin (Terminalden tahliye anları)

Bildiride metroların güvenlik nedeniyle kapandığı, yakınlarında da durulmaması uyarısında bulunuldu. Bunun üzerine bölgede tahliye işlemleri başlatıldı. İstasyon ve metroda tahliyeler meydana geldi.

New York'ta otobüs terminalinde patlamaTwitter (Polis ekipleri bölgeyi boşaltıyor)

YARALILAR VAR

Times Meydanı'nın göbeğinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu ve bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, gözaltına alınan kişinin üzerinde düzenek bulunduğu, ancak bu iddianın kesinliğinin olmadığı belirtildi.

New York'ta otobüs terminalinde patlama- VİDEO

TERÖR TİMLERİ OLAY YERİNDE

Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından bölge emniyet yetkililerince ablukaya alındı. Anti terör timleri de hemen otobüs terminalinin bulunduğu alana intikal ederken, otomatik ve ağır silahlı ekipler bölgede hazır bekledi.

New York'ta otobüs terminalinde patlamaEkren görüntüsü / PIX 11 (anti terör birlikleri olay yerine geldi)

New York'ta otobüs terminalinde patlamaTwitter (Çok sayıda itfaiye ekibi istasyonun bulunduğu alana geldi)

BORU TİPİ BOMBA

Patlamanın otobüs terminali ile metro istasyonu arasındaki geçitte boru tipi bir bomba nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Olaya ilişkin ABD hükümeti teyakkuza geçerken, Başkan Trump'a da konuya ilişkin brifing verildi. Olay yerinde yeni bir patlama ihtimaline karşı bomba imha uzmanları hazırda bekliyor.

New York'ta otobüs terminalinde patlamaTwitter (Patlama sonrası olay yeri)

ERKEN PATLAMA

Olayın bilançosuna ilişkin net bir açıklama yapılmazken, patlayıcının erkenden tetiklendiği için hasarın çok fazla olmadığı tahmin ediliyor.

New York'ta otobüs terminalinde patlama

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