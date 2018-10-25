New York'ta şüpheli paket alarmı

New York polisinin Tribeca'da yeni bir şüpheli paket ihbarı üzerine incelemelerde bulunduğu öğrenildi. CNN tarafından aktarılan habere göre, yoğun polis faaliyetleri sonucunda Manhattan'da birkaç cadde trafiğe kapatıldı.
BU SEFER DE HEDEF ROBERT DE NIRO
Şüpheli paketin ünlü aktör Robert De Niro'nun sahip olduğu resorant yakınlarında bulunduğu belirtildi.
ABD'DE BOMBALI EYLEMLER
Geçen birkaç günde, Hillary Clinton, eski ABd Başkanı Barack Obama, milyarder George Soros, eski CIA direktörü John Brennan ve eski başsavcı Eric Holder'a da içlerinde patlayıcı cihazlar bulunan paketler gönderilmişti.