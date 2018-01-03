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New York’ta terör saldırılarına karşı metal bariyer

ABD’nin New York eyaletinde araçla gerçekleştirilen terör saldırılarına önlem almak için trafiğin yoğun olduğu bölgelere bin 500 metal bariyer yerleştirileceği belirtildi.

İHA | 03.01.2018 - 09:57..
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New York Emniyet Müdürlüğü, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelere bin 500 metal bariyer yerleştirerek araçla gerçekleştirilen terör saldırılarına karşı önlem almaya çalışacak.

New York’ta terör saldırılarına karşı metal bariyer

BİN 500 METAL BARİYERLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

ABD’nin, New York eyaletinde bir buçuk yıl içerisinde gerçekleştirilen üç terör saldırısının ardından ek tedbir olarak Belediye Başkanı Bill de Blasio, Times Square meydanı başta olmak üzere kentin belirli yerlerine bin 500 metal bariyer konularak araç girişlerinin önleneceğini açıkladı.

New York’ta terör saldırılarına karşı metal bariyer

BETON BLOKLARDAN DAHA CAZİP

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ince silindirik metal direklerin, araç saldırılarından sonra New York Emniyet Müdürlüğü olarak, kent çevresindeki yoğun alanlarda kullanılan beton bloklara karşı daha cazip bir alternatif olarak kullanıldığını belirtti.

New York’ta terör saldırılarına karşı metal bariyer

ARAÇLI SALDIRILARA KARŞI

Blasio Times Meydanı’nda yaptığı açıklamada "Dünyanın her yerinde olanları anlıyoruz ve hatta bazı trajedileri gördük. 2016’da Times Meydanı’nda benzerleri hedeflendi. Avrupa ve ABD şehirlerinde yayalarla otomobil ya da kamyon kullanan insanlar tarafından saldırı düzenlendi. Bu taktiği DEAŞ’ın militan grup destekçileri tarafından kullanmaya başlandı. Kenti daha güvenli hale getirmek için, bin 500 metal direkleri şehrin belirli yerlerine yerleştireceğiz." dedi.

New York’ta terör saldırılarına karşı metal bariyer

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