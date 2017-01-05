New York'ta tren kazası: 103 yaralı

408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

New York kentindeki tren kazasında 103 kişi hafif şekilde yaralanırken şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

Başkanlık koltuğunu, seçimleri kazanan Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Başkan Barack Obama, ABD ordusuna veda konuşması yaptı.

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.