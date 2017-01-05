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New York'ta tren kazası: 103 yaralı

New York kentindeki tren kazasında 103 kişi hafif şekilde yaralanırken şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

Ajanslar | 05.01.2017 - 01:00
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New York'ta tren kazası: 103 yaralı

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

New York'ta tren kazası: 103 yaralı

BARİYERLERE ÇARPTI

Rockaway’den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı.

New York'ta tren kazası: 103 yaralı

Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.

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