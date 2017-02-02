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New York'ta Trump'a karşı kepenk kapatma eylemi

New York'taki Yemenli bakkallar, Trump'ı protesto etmek için bir gün kepenk kapatacak

02.02.2017 - 10:15
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ABD'nin New York kentindeki Yemenli bakkallar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etmek için bir gün kepenk kapatmaya hazırlanıyor.

BİN YEMEN ASILLI BAKKAL VAR

New York'un çeşitli bölgelerinde dükkanları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, perşembe günü öğlen saatlerinden akşama kadar kepenklerini kapatarak, Trump'a karşı protesto eylemlerine destek verecek.

New York'ta Trump'a karşı kepenk kapatma eylemi

Brooklyn Belediye Başkanlığı, Yemenli bakkalların eylemine destek vererek New York'ta iş yeri olan yaklaşık 6 bin Yemen asıllı ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

TRUMP'A KARŞI

Bu arada perşembe günü Brooklyn'de Trump'a karşı bir protesto yürüyüşü de yapılacak.

Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini engellediği 7 Müslüman ülke arasında Yemen'de yer alıyor.

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