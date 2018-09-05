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New York'ta uçak karantinaya alındı

New York JKF Havalimanı'nda Emirates Havayolları'na ait Dubai-New York seferini yapan yolcu uçağı çok sayıda yolcusunun rahatsızlanması üzerine karantinaya alındı.

DHA | 05.09.2018 - 19:53..
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Emirates Havayolları’na ait, Dubai - New York seferi yapan yolcu uçağında çok sayıda yolcunun hastalanması sonucu, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı.

TERÖRLE MÜCADELE BİRİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Yolculardan bazılarında yüksek ateş ve öksürme belirtileri görüldüğü aktarılırken, New York Emniyeti Terörle Mücadele Birimi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "JFK Havalimanı’nda sağlık sorunlarından kaynaklanan olayı yakından takip ediyoruz. Gümrük yetkilileri ve federal birimlerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

New York'ta uçak karantinaya alındı

500 YOLCU BULUNUYOR

Karantinaya alınan uçakta toplam 500 yolcu bulunuyor. Hem Gümrük Polis Dairesi hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

New York'ta uçak karantinaya alındı

"GRİBE BENZİYOR"

New York Belediye Başkanı Sözcüsü Eric Philips, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 521 yolcunun tamamının muayene edildiğini belirtti. Philips, "19 yolcunun hasta olduğu ortaya çıktı. 10 kişi hastaneye kaldırılırken 9 kişi, tedavi altına alınmayı reddetti. Sağlık yetkilileri, halihazırda hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belirtiler, gribe benziyor." ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde JFK Havalimanına inen uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirmişti.

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