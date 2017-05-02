New York'taki 1 Mayıs gösterilerinde 14 gözaltı

Ülke genelinde "Göçmensiz Gün Grevi" adlı gösteriler nedeniyle çok sayıda göçmen işe gitmedi.

New York'ta daha önce olaysız geçen 1 Mayıs gösterilerinde bu sene ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı kararnameleri ile ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarından dolayı olaylar çıktı.

BANKA ÖNLERİNDE EYLEM

Göstericiler, ICE'nin gözaltı merkezlerine finansal destek sağladığı gerekçesiyle JP Morgan Chase ve Wells Fargo bankalarının önünde eylem yaptı.

Güvenlik güçleri, JP Morgan Chase Bankasının Park Avenue'deki genel merkezi önünde yaptıkları eylem nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldı.

MAĞAZAYA YÜRÜDÜLER

JP Morgan Chase ve Wells Fargo gibi bankaların önüne yürüyen göstericiler daha sonra işçi hakları konusunda kınadıkları Macy's mağazasının önünde eylem gerçekleştirdi.

EN AZ 14 GÖZALTI

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Sözcülüğü, kentteki gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.