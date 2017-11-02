New York'taki saldırı düzenleyen Özbek ifade verdi

Saldırının ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Sayfullo Saipov, hastanede saldırıyla ilgili ilk ifadesini verdi.

Saipov'un bu ifadesinde, saldırıyı "terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği" belirtildi.

CADDELER DAHA KALABALIK OLUR DÜŞÜNCESİ

Saldırıyı yaklaşık bir yıldır planladığını anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle "Cadılar Bayramı" olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Daha sonra, tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Sayfullo Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, terör örgütü DEAŞ'a materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edildi. Saipov'un ilk duruşmasında savunma yapmadığı ancak soruşturmayı yürüten federal yetkililerle iş birliğine devam edeceğini dile getirdiği aktarıldı.

KİMLİKLER AÇIKLANDI

Öte yandan New York polisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Olayda yaşamını yitiren kişilerin, ABD vatandaşları Nicholas Cleves (23) ve Darren Drake (32), Belçika vatandaşı Anne Laure Decadt (31) ile Arjantin vatandaşları Hernan Mendoza (47), Diego Angelini (47), Alejandro Pagnucco (47), Ariel Erlij (48) ve Hernan Ferruchi (47) olduğu duyuruldu.

Arjantinli turistlerin, lise mezuniyetlerinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Manhattan'da bir araya geldikleri ve saldırı anında o bölgede bisikletle gezdikleri bilgisi de paylaşıldı.