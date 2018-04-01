New York'tan Paskalya manzaları

2ABD Rusya'dan bayrağını indirdi
Rusya ile İngiltere arasında yaşanan ajan-suikast gerilimi sonrasında yaptırım kararı alan ABD, Rusya'daki konsolosluğunu kapatmaya hazırlanıyor. St. Petersburg'da bulunan binadan ABD bayrağı söküldü.
3Gazze'de büyük acı
Gazze'de cuma günü gerçekleştirilen büyük dönüş yürüyüşü sırasında İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi de yaralandı. Cenaze törenleri yürek dağladı.
4Cumhurbaşkanı Hatay'da
Hatay'daki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.