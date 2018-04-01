New York'tan Paskalya manzaları

Hristiyanlığın en önemli bayramı olarak kabul edilen Paskalya, ABD'nin New York eyaletinde kutlandı.

Afrin'de, mayın patlaması sonucu askeri araçta görevli bir sivil personel şehit oldu, üç asker yaralandı.

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Orgeneral Akar: Sadece teröristleri hedef alıyoruz

Orgeneral Akar, "Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor." dedi.