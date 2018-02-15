Nezarethanedeki arkadaşına ekmek arası uyuşturucu götürdü

Fadıl Akgündüz bugün yine hakim karşısına çıktı ancak raporların bilirkişiler tarafından tamamlanmaması nedeniyle tutuklanmadı.

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Milli mücadelenin kahraman ismi: İngiliz Kemal

Amerika'nın gizli ajanları, İngilizlerin James Bond'ları istihbarat tarihinde asla unutulmaz. Ancak bunlar dışında öyle bir ajan var ki tarihe adını yazdıran, diğer ajanlara şapka çıkartır...