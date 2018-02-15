Nezarethanedeki arkadaşına ekmek arası uyuşturucu götürdü

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kürşat C'nin üç kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit etti.
Şüpheliyi yakalayan ekipler, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulduğu Kürşat C.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.
YEMEK BAHANESİYLE UYUŞTURUCU GETİRDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine gidip nezarethaneye alınan Kürşat C.'ye yemek getirdiğini söyleyen arkadaşı Mürsel O.'nun getirdiği ekmek arası döneri kontrol eden ekipler ilginç bir manzarayla karşılaştı.
Ekmeğin içine gizlenmiş, uyuşturucu etkisi bulunan 4 hap bulan ekipler zanlıyı da gözaltına alındı.