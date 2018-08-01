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Nezihe Muhiddin'in hayatı belgesel film oluyor

Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden, Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, hayatına 20 roman, 300 hikaye sığdıran Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi yeniden gün yüzüne çıkarılacak.

AA | 01.08.2018 - 15:44..
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Ümran Safter'in yönetmenliğini üstlendiği, Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi isimli belgeselin çekimleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan belgeselde, Nezihe Muhiddin'in mücadeleyle geçen hayatı anlatılıyor.

HÜZÜNLÜ SONLA BİTEN HİKAYE

Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan uzun metraj belgesel filmle, Muhiddin'in mücadelesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Belgeselde, Nezihe Muhiddin'in hüzünlü bir sonla biten hikayesi anlatılırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuluyor.

Nezihe Muhiddin'in hayatı belgesel film oluyor

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