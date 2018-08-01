Nezihe Muhiddin'in hayatı belgesel film oluyor

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisine benzerliğiyle bilinen, ancak onu 2 katı büyüklüğündeki spiral galaksi "NGC 6744"yi görüntüledi.

İstanbul’da bugünden itibaren Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla seferleri yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile seyahat edilebilecek.

Sakarya'da İ.K adlı vatandaş akrabasını silahla vurup bir kaç dakika sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

1 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

2 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gözyaşları Terör örgütü PKK'ya lanet yağdıran Bakan Soylu, örgütün 11 aylık bebeği şehit ettiğini söyledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

3 Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketlerini açıkladı. İlk üçte sırasıyla TÜPRAŞ, THY ve Petrol Ofisi var.

4 Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı Gülşen, Instagram hesabından bir babanın oğluna şiddet uyguladığı videoyu yayınladı. Ünlü sanatçı, görüntülerdeki kişiyi bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

5 Şehit olan bebeğinin yastığına sarıldı Yüksekova'da PKK'lı hainlerin düzenlediği alçak saldırıda şehit olan anne ve bebeğin cenazelerinin uğurlandığı törende, baba Serkan Karakaya'nın üzüntüsü yürekleri dağladı.

6 ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.