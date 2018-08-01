Nezihe Muhiddin'in hayatı belgesel film oluyor

Ümran Safter'in yönetmenliğini üstlendiği, Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi isimli belgeselin çekimleri başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan belgeselde, Nezihe Muhiddin'in mücadeleyle geçen hayatı anlatılıyor.
HÜZÜNLÜ SONLA BİTEN HİKAYE
Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan uzun metraj belgesel filmle, Muhiddin'in mücadelesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.
Belgeselde, Nezihe Muhiddin'in hüzünlü bir sonla biten hikayesi anlatılırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuluyor.