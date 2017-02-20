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NFL oyuncusundan İsrail resti

Amerikan futbolu oyuncusu Michael Bennett, kendini kullandırmak istemediği için İsrail'e düzenlenecek geziye katılmayacağını duyurdu.

20.02.2017 - 01:03
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  2. Dünya

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımında forma giyen Michael Bennett, NFL oyuncuları için İsrail hükümeti tarafından organize edilen geziye katılmayacağını açıkladı.

Bennet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL oyuncuları için düzenlenecek geziye katılmayı planladığını ancak bir İsrail gazetesinde okuduğu haberle gezinin gerçek mahiyetini öğrendiğini belirtti.

NFL oyuncusundan İsrail resti

Gezi organizasyonunu İsrail hükümetinin kendilerini "bir araç olarak kullanma" amacıyla yaptığını fark ettiğini ifade eden Bennet, "Bir hükümet yetkilisi kamuoyu oluşturma etkisi olan sporcuları 'iyi niyet elçisi' olarak kullanacaklarını söylemiş. Ben bu şekilde kullanılmayacağım." ifadelerini kullandı.

"MUHAMMED ALİ GİBİ SESSİZLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUM"

Uygun gördüğü bir zamanda hem İsrail'i hem de Batı Şeria ve Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Bennet, böylece binlerce yıldır o toprakları yurt edinmiş Filistinlileri de göreceğini dile getirdi.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin Filistinlilere her zaman destek verdiğini hatırlatan Bennet, "Her zaman Muhammed Ali gibi sessizlerin sesi olmak istiyorum. Bu tür bir İsrail gezisine katılmakla bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

Bu tavrının bazılarını kızdıracağının farkında olduğunu da belirten Bennet, bunu kendi değerleri ile tutarlılık adına yaptığını vurguladı.

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