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Niagara Şelalesi buz tuttu

Kanada'da iki haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle Niagara Şelaleleri’nin büyük bir kısmı dondu.

AA | 07.01.2018 - 09:29..
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Her yıl kış aylarında büyük bölümü donan Niagara Şelaleri'nde, bu yıl da adeta suyla buzun dansı yaşanıyor.

Niagara Şelalesi buz tuttu

Şelalelerin en büyüğü Horseshoe (Atnalı) Şelalesi'nin çevresinde buza bürünen ağaç ve taşları görüntülemek isteyen turistler, en güzel açının yakalandığı Kanada tarafını tercih ediyor.

Niagara Şelalesi buz tuttu

Kanada ile ABD arasındaki Niagara Şelaleleri'nde günlerdir eksi 30 santigrat derece civarında seyreden soğuk hava, yaklaşık iki hafta önce nehir yatağını dondurmaya başladı.

Niagara Şelalesi buz tuttu

Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.

Niagara Şelalesi buz tuttu

Niagara Şelalesi buz tuttu

Niagara Şelalesi buz tuttu

Niagara Şelalesi buz tuttu

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