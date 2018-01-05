Nice eserler bu evlerde yazıldı: İstanbul'da yazar evleri

İstanbul, her sanatçıya ilham; her şiire, şarkıya, romana, filme konu olmuş o büyülü şehir. Türk ya da yabancı fark etmeksizin sanatçılar, onu konu edindikçe etkileyiciliği de artmış. Yıllar sonra da onu konu edinen yazarlara, şairlere ev sahipliği yaparak minnetini gösterecek kadar da vefalı davranmış.

İşte İstanbul’da bulunan yazar evleri…

Yahya Kemal Müzesi

Müze, Beyazıt’tan Sultanahmet’e uzanan yol üzerine konumlanmış Yahya Kemal Enstitüsü’nün bahçesinin hemen girişinde bulunuyor.

Müzede Yahya Kemal’in yazı malzemeleri ve kıyafetlerinin yanı sıra, fotoğrafları, kişisel eşyaları da sergileniyor. Ayrıca giriş de ücretsiz.

Adres: Kara Mustafa Paşa Medresesi, Yeniçeriler Caddesi, No:43 Beyazıt

Aşiyan Müzesi

Tevfik Fikret, bu evi zamanında “yuva”sı olarak yaptırmış ve adını da bu yüzden “Aşiyan” koymuş. Çünkü aşiyan, yuva demek. Mimarlığını da bizzat kendisi yapmış hatta. Sonunda vasiyeti üzerine mezarı da evinin bahçesine taşınmış.

Müzede neredeyse her şey “Tevfik Fikret” imzalı ve sağlığında olduğu gibi… Yine bu müzeye giriş de ücretsiz.

Adres: Aşiyan Yokuşu, Bebek

Orhan Kemal Müzesi

Müzeyi, Orman Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, iş yerinin de içinde bulunduğu binada açtı. Ona özel hazırlanmış çalışma odasında yazara ait mektuplar, fotoğraflar ve notlar sergileniyor.

Müzenin öğrenciler için ücreti 5 TL, tam bilet ise 10 TL.

Adres: Akarsu Yokuşu Sokak, No:30 Cihangir

Adam Mickiewicz Müzesi

Polonya’nın önemli şairlerinden Adam Mickiewicz, İstanbul’da koleraya yakalanıp hayatını kaybedenlerden. Bunun için burada yaşadığı evi, anısına Polonyalılar tarafından müzeye dönüştürülmüş. Müzede sembolik bir mezar taşı da var.

Müzeyi ücretsiz gezebilen ziyaretçiler, şairin takvim yaprakları şeklinde hazırlanmış şiirlerinden koparıp alabiliyor.

Adres: Serdar Ömer Caddesi, Tatlı Badem Sokağı, No:23 Tarlabaşı-Beyoğlu

Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Müze, hemen Gülhane Parkı’nın girişinde yer alıyor. Köşkte hala yaşandığı hissiyatını veren müze, tüm gösterişi ile ziyaretçisini karşılıyor. Burada Tanpınar dışında, Zülfü Livaneli, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şair Nedim gibi başka yazarlara ait kişisel eşyalar da bulunuyor.

Müzenin girişi ise, ücretsiz.

Adres: Gülhane Parkı-Alay Köşkü

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Yazarın Burgazada’daki evi, ölümünden 5 yıl sonra 1959’da müzeye çevrildi. Manzarası ile göz dolduran müzede ziyaretçileri girişte Sait Faik’in heykeli karşılıyor. İçeride ise, yazarın kişisel eşyaları, kitapları ve yazıları sergileniyor. Ve kendini hissettiren cümlesi hakkını buluyor: “Yazmasaydım, deli olacaktım”.

Adres: Çayır Sokak, No:15-Burgazada

Reşat Nuri Güntekin'in evi

Reşat Nuri de adada yaşamayı tercih eden yazarlardan. Onun evi de Büyükada’da. Ancak onun evi müze olmadı. Yine de yerli yerinde duruyor.

Evin üzerinde tanıtıcı bir tabela yok; ama ada sakinlerinden kime sorsan yazarın evini gösterir.

Adres: Yılmaz Türk Caddesi, Maden Mahallesi, Büyükada