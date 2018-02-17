Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Bugün milyonlarca okura ulaşan dev klasik romanlar yazarlarına ödüller kazandırmasının yanında sahiplerine uluslararası alanda da itibar sahibi yaptılar. Yazarlar eserlerini kaleme alırken oldukça sakin ve tenha yerleri tercih etmişler.

Kimi ufak bir kulübeden büyülü satırlarını yazarken, kimi de geniş salonlarda kalemine sarılmış. Her edebiyatçının tarzı farklı olmakla birlikte ortak yanları da mevcuttur elbette.

Bu, aynı zamanda yazarların kuytu köşeleridir, ya da ilham aldıkları yerlerdir. Edebiyat Haber’de yer alan habere göre, ünlü yazarların eserlerini yazdıkları odaları...

George Bernard Shaw, İrlandalı yazar. Oyun yazarı olarak ünlenen Shaw, altmıştan fazla oyuna imza atmıştır.

Hem 1925'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü hem de 1938'de Pygmalion ile Oscar'ı alarak, bu iki ödülü de alabilen ilk ve tek insan olmuştur. Ünlü yazar, dönen yazı kulübesinde eserlerini yazmış.

Virginia Woolf’un yakın arkadaşı Vita Sackville-West’in birçok eserini yazdığı oda.

Vita Sackville-West

Galli şair, Dylan Marlais Thomas'ın doğayla iç içe olan yazma odası.

Dylan Marlais Thomas

ABD'li yazar, filozof, şair, tarihçi Henry David Thoreau, çifliği andıran bu bahçeli evde eserlerini yazmış.

Henry David Thoreau

Amerikalı yazar Jim Harrison'un kitaplarını bu tatli motel odasında yazıyordu.

Jim Harrison

Charles Darwin, 'Türklerin Kökeni' kitabını bu odada yazdı.

Charles Darwin

George Orwell, 1984 romanını yazarken Jura’nın ufak İskoç adacığındaki bu evde yaşıyordu.

George Orwell

Hawker’e ilham kaynağı olan muhteşem Atlantik okyanusu manzaralı bu kulübe Hawker tarafından Cornish dağının eteğine keresteden ve gemi enkazından kalmış dalgaların kıyıya attığı odun parçalarından inşa edilmiş.

Robert Stephen Hawker

Tavşan Peter'in Bütün Maceraları kitabın yazarı İngiliz kadın yazar Beatrix Potter, ilk kitabının telif ücretiyle bu evi satın aldı, kitaplarını burada yazdı.

Beatrix Potter

Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain'in ağaçlı evi. Nice eserler bu evden çıktı.

Mark Twain

Ergül Tosun

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