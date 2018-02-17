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Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Keyifle okuduğumuz kitaplar nerelerde yazıldı hiç merak ettiniz mi? Dünyanın önde gelen usta yazarlar binlerce okura ulaşan kitaplarını farklı yer ve mekânlarda yazmışlar.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 14:57..
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Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Bugün milyonlarca okura ulaşan dev klasik romanlar yazarlarına ödüller kazandırmasının yanında sahiplerine uluslararası alanda da itibar sahibi yaptılar. Yazarlar eserlerini kaleme alırken oldukça sakin ve tenha yerleri tercih etmişler.

Kimi ufak bir kulübeden büyülü satırlarını yazarken, kimi de geniş salonlarda kalemine sarılmış. Her edebiyatçının tarzı farklı olmakla birlikte ortak yanları da mevcuttur elbette.

Bu, aynı zamanda yazarların kuytu köşeleridir, ya da ilham aldıkları yerlerdir. Edebiyat Haber’de yer alan habere göre, ünlü yazarların eserlerini yazdıkları odaları...

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

George Bernard Shaw, İrlandalı yazar. Oyun yazarı olarak ünlenen Shaw, altmıştan fazla oyuna imza atmıştır.

Hem 1925'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü hem de 1938'de Pygmalion ile Oscar'ı alarak, bu iki ödülü de alabilen ilk ve tek insan olmuştur. Ünlü yazar, dönen yazı kulübesinde eserlerini yazmış.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Virginia Woolf’un yakın arkadaşı Vita Sackville-West’in birçok eserini yazdığı oda.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Vita Sackville-West

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Galli şair, Dylan Marlais Thomas'ın doğayla iç içe olan yazma odası.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Dylan Marlais Thomas

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

ABD'li yazar, filozof, şair, tarihçi Henry David Thoreau, çifliği andıran bu bahçeli evde eserlerini yazmış.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Henry David Thoreau

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Amerikalı yazar Jim Harrison'un kitaplarını bu tatli motel odasında yazıyordu.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Jim Harrison

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Charles Darwin, 'Türklerin Kökeni' kitabını bu odada yazdı.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Charles Darwin

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

George Orwell, 1984 romanını yazarken Jura’nın ufak İskoç adacığındaki bu evde yaşıyordu.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

George Orwell

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Hawker’e ilham kaynağı olan muhteşem Atlantik okyanusu manzaralı bu kulübe Hawker tarafından Cornish dağının eteğine keresteden ve gemi enkazından kalmış dalgaların kıyıya attığı odun parçalarından inşa edilmiş.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Robert Stephen Hawker

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Tavşan Peter'in Bütün Maceraları kitabın yazarı İngiliz kadın yazar Beatrix Potter, ilk kitabının telif ücretiyle bu evi satın aldı, kitaplarını burada yazdı.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Beatrix Potter

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain'in ağaçlı evi. Nice eserler bu evden çıktı.

Nice güzel eserlerin yazıldığı evler

Mark Twain

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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