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Nick Cave Türkiye'ye geliyor

Rock müziğin çoklu yeteneklerine sahip, Avustralyalı sanatçı Cave, "Nick Cave and the Bad Seeds" grubuyla Türk hayranlarıyla buluşacak.

DHA | 23.01.2018 - 12:44..
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60 yaşındaki Cave'i "O'Children", "Where Is The Wild Rose Grow", "Red Right Hand" şarkılarıyla tanıdık. 70'lerde müzik kariyerine başlayan sanatçı 1984'te "Nick Cave and the Bad Seeds" grubunu kurduktan sonra ilk stüdyo albümü "From her to Eternity" ile yükselişe başladı. Günümüze kadar toplam 15 stüdyo albümü yapan grup konserlerine devam ediyor.

Nick Cave Türkiye'ye geliyor

FİLM VE DİZİLERDE DE BAŞARILI

Sadece müzisyenliğiyle değil, besteci, söz yazarı, kitap ve senaryo yazarlığıyla da tanınan Cave, toplamda 123 film ve dizinin "soundtrack"lerini besteleyip katkıda bulundu.

Nick Cave Türkiye'ye geliyor

Özgün içerik üreten sanatçı, hem müziğiyle hem de edindiği bilgiler ve dökümanları da yapımlara vererek toplamda 38 yapımda büyük rol oynadı. 15 yapımda ise oyuncu olarak destek veren Cave, 7 yapımda senaryo yazarlığı yaptı. Bunlardan en bilinenleri yeniden çekilecek olan "The Crow", 2012'de vizyona girmiş "Lawless", 2005'te çekilmiş Western türü bir film olan "Kanlı Teklif" ve hem yazıp hem oynadığı 2014'te çekilen "Dünyada 20.000 Gün" adlı filmlerdir.

10 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA

Nick Cave and the Bad Seeds, 10 Temmuz 2018 günü festival kapsamında Küçükçiflik Park'ta sevenleriyle buluşuyor. Bilet satışları 26 Ocak'ta başlayacak.

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