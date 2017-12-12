Nick Cutter’dan nefesinizi kesecek roman: Karanlık Ada

Kanadalı öykü ve roman yazarı Craig Davidson’ın korku eserlerini verdiği mahlasıdır. İlk öykü kitabı Pas ve Kemik, 2005’te Penguin Bokks Canada tarafından yayımlanmıştır. Pas ve Kemik’teki öyküler Avustralyalı oyun yazarı Calep Lewis tarafından sahneye uyarlanmış ve Fransız yönetmen Jacgues Audiard tarafından 2012 yılında beyaz perdeye taşınmıştır.

YAZARIN YAYIMLANAN SON ROMANI

İthaki Yayınları polisiye, gerilim, korku türünde yayımladığı kitaplara hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay kitap raflarında yerini alan yazarın son romanı olan Karanlık Ada kitabını bir solukta okudum. Roman hemen ilk sayfalarda sizi bir mıknatıs gibi çekiyor. Karanlık Ada, sizi korku dolu dünyasına davet ediyor.

ADAYA GELEN GİZEMLİ ADAM

Doktor Tim ve izci kulübündeki çocuklar üç günlüğüne Kanada’nın kuş uçmaz kervan geçmez bir adasına birkaç gün kamp kurarlar. İlk zamanlarda her şeyin olağan sürdüğü gezi, gelen bir davetsiz misafir yüzünden korku ve gerilim dolu anların yaşanmasına sebep olur. Gecenin bir vaktinde yorgun, aç, susuz kimliği belirsiz biri kendini atabilecek bir sığınak bulmak için arayış içindedir.

Açlıktan önüne çıkan her şeyi yiyebilecek kadar gözü dönen kimliği belirsiz misafir, solucanları, yengeçleri amansız açlığını bastırmak için yemeye başlar. Umudunu yeşerten ise, uzaktan bir ışık huzmesi görünce oraya varmak için kalan son gücünü de kullanmaya başlar.

DAVETSİZ MİSAFİRLE GELEN TEHLİKE

İzci başı Tim, üstü başı kir pas içindeki bu adama kuşku dolu bakışlarla süzdükten sonra ona ne istediğini sorar. Açlıktan mecali kalmamış adamın tek isteği karnını doyurmak olduğunu Time’e söyler. Daha önce Afganistan’da Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde görev yapan Tim, hasta ve bitkin adama yardım etmeye karar verir.

Nick Cutter

Gizemli adamın adaya gelmesiyle birlikte her şey artık eskisi gibi olmayacaktır. İzci çocuklar, Max, Kent, Shelley, Newton Ephraim davetsiz misafire oldukça mesafeli dururlar, Tim’e bunun kim olduğunu neden buraya geldiğini, yiyecekleri neden onunla paylaştığına dair cevapsız kalan sorular sorarlar.

ADAYI SARAN BULAŞICI HASTALIK

Çocukların haklı çıkacağı daha sonra anlaşılacaktır ama iş işten geçmiştir artık. Gizemli adamı ameliyat eden Doktor Tim, onun içinden solucanların çıktığını görür. Adamın taşıdığı solucanlar kısa sürede bütün adayı etkisi altına alacak bulaşıcı bir hastalığa döner. Yaşam savaşı verilmeye başlanan adada çocuklar evlerine dönmek için amansız bir mücadele girerler.

Korku edebiyatının önde gelen yazarı Stephan King, “Karanlık Ada’yı okurken ödüm patladı ve elimden bırakamadım. Korku dediğin işte böyle yazılır.”

Nick Cutter’in usta kaleminden temposu bir an bile düşmeyen “Karanalık Ada” romanı gerilim seven kitapseverlere hararetle tavsiye ediyorum.

Soluk soluğa okuyacağınız bu nefis romanı çok seveceksiniz.

Yazar: Nick Cutter

Yayınevi: İthaki Yayınları

İngilizceden çeviren: Burak Eren

Türü: Gerilim, korku

Syf: 448

I. Basım: 2017

Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]