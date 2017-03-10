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Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı

Barcelona - PSG maçını seyretmek için Camp Nou standında bulunan Sarkozy güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

10.03.2017 - 22:56
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Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı

Barcelona ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını seyretmek için Camp Nou stadına davet edilen Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy maç esnasında Real Madrid için tezarühat yapınca stad güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

SARKOZY'DEN HAYDİ REAL MADRİD TEZAHÜRATI

Paris Saint Germain tarafından atılan gol sonrası sevinçten zıplayan Sarkozy hızını alamayıp "Haydi Real Madrid" diye tezarühat yaptı, çevresindeki Barcelona seyircilerinin bu durumdan rahatsız olup "sus" ihtarları ile ile iyice coşan Sarkozy, olayın daha fazla büyümesini engellemek isteyen emniyet görevlileri tarafından locadan çıkartıldı.

Ortalığın yatışmasından sonra locasına dönmesine izin verilen Sarkozy PSG nin uğradığı hezimeti staddan seyretti.

Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı

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