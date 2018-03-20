Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

2007 SEÇİM KAMPANYASI İNCELENİYOR

Fransa basını Nicolas Sarkozy'nin 2007 yılında gerçekleştirdiği seçim kampanyasında usulsüz bağış ve yolsuzluk nedeniyle takibe alındığını yazdı.

Sarozy'nin hakkında daha önce bu iddialar da gündeme gelmiş, 22 milyon euro bağış harcaması yapılabilecek yerde 55 milyonluk harcama faturası gündeme gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...