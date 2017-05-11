Nicole Kidman Bodrum'da otel açacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum'un iki yıl önce işletmeye başladığı, Bodrum'un Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkisi'ndeki Jumeriah Bodrum Palace, ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek.

The Bodrum By Paramount Hotel adıyla hizmet verecek turistik tesisin açılışı, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da, Avustralyalı ünlü Holywood yıldızı 51 yaşındaki Nicole Kidman'ın katılımıyla yapılacak. Kidman'ın aynı gün ABD'den özel bir jet ile Bodrum Milas Havalimanı'na geldikten sonra, helikopter ile otele geçeceği belirtildi. Kidman'ın şirket ile yaptığı anlaşma gereği açılışa davet edilen tüm basın mensuplarının cep telefonları dahil olmak üzere fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri cihazların içeri alınmayacağı belirtildi. Kidman bir gece konakladıktan sonra Bodrum'dan ayrılacak.

HOLYWOOD YILDIZLARI BODRUM'U TANITACAK

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon açılış ile ilgili olarak: "Brad Pitt'in Angelina Jolie ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Marion Cotillard ile çektiği Allied filminin yapımcılığıyla birlikte Cesur Yürek'ten Ben Hur'a, Sapık'tan Görevimiz Tehlike'ye kadar yüzlerce film, animasyon ve kısa filmin yapımcılığı ile dağıtıcılığını üstlenen Paramount şirketinin ilçemize yatırımı bizleri çok mutlu etti. Gördüğünüz gibi Bodrum'a yıldız yağmaya devam ediyor. ABD'nin dünyaca ünlü film şirketi tarihinde turizmde yaptığı ilk yatırımı Bodrum'a yaptı ve dünyaca ünlü bir yıldızla birlikte açılışı yapacağız. Bu da Bodrum markasının ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Artık Hollywood yıldızlarını Bodrum'da daha sık görebileceğiz. Bu yıldızların ilçemizde tatil yapması hem turizm çıtasının hem de Bodrum markasının daha da yükselmesine neden olacak." dedi.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta ve Bodrum Havalimanı'na ise 20 dakika uzaklıkta. 80 deluxe ve suit, 54 villa tipi ev ile birlikte 2 adet açık biri tatlı, diğeri tuzlu suyu olan açık ve kapalı havuzu bulunuyor. İçinde hamamı ve saunası olan özel villalar ile 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş tesiste çeşitli restoranlar, barlar, 12 odalı bir Talise Spa, mağazalar ve çoğu özel villalara tahsis edilmiş yetmişin üzerinde yüzme havuzu yer alıyor. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık, yelken ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.





