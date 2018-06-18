Nicole Kidman evini satıyor

Hollywood’un ünlü çiftleri arasında yer alan Nicole Kidman ve Keith Urban, geçtiğimiz Aralık ayında 3.45 milyon dolar’a (yaklaşık 16 milyon TL) satışa çıkardıkları ABD’nin Tennessee eyaletindeki malikanelerinin fiyatını, alıcı bulamayınca indirdi.

FİYATTA CİDDİ İNDİRİM YAPTILAR

Avustralya’dan ev almak isteyen ve bu nedenle Franklin bölgesindeki gayrimenkullerini satmaya çalışan çift fiyatı 500 bin dolar indirerek, 3.4 milyon dolar yaptı.

İki çocuğu olan çift, ormanlık alanda yer alan, 1950’lerin Amerika’sını yansıtan ve içinde dört yatak odası ve dört banyoya sahip malikane için, 2007 yılında 2.45 milyon dolar’ı gözden çıkarmıştı.